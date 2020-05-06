Политические режимы пытаются использовать Ковид 19 в своих целях

Пандемия коронавируса – это не только болезнь, но и предлог. Разные режимы пытаются использовать его в своих целях.

Например, в Венгрии премьер-министр за время эпидемии сконцентрировал в своих руках невиданные полномочия. Парламент страны дал ему возможность отменять выборы и референдумы, приостанавливать действие законов и карать СМИ. Венгерская оппозиция возмущена и подозревает власть в попытке узурпации. Ее опасения базируются на том, что предыдущий режим ЧС, введенный в этой стране во время «миграционного кризиса» пятилетней давности, никто в итоге отменять не стал

Впрочем, не Венгрией единой. Россия точно так же пытается использовать глобальную пандемию для решения локальных задач. Российский президент на видеосовещании лидеров стран «Большой двадцатки» предложил отказаться от международных санкций. Мол, они мешают обмениваться медикаментами, продовольствием и технологиями во время борьбы с пандемией.

Кремль не одинок – его позицию поддерживают те, кого Москва за предыдущие «тучные годы» успела сделать своими лоббистами в Европе. Например, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что аннексированный Россией Крым не вернется в состав Украины, и предложил отменить санкции, введенные в отношении страны-оккупанта.

В этом заявлении нет ничего удивительного, если вспомнить, что в 2017 году Шредер был избран председателем совета директоров «Роснефти». Его биография довольно хрестомайтина для описания того, как устроена политическая коррупция. Бывший топ-политик одной страны становится лоббистом другой – и отрабатывает высокие зарплаты, продавая своей бывшей родине нестабильность в упаковке «мирного процесса».

Если бы шесть лет назад Россия сделала из Крыма «непризнанное государство», то у Владимира Путина было бы куда больше оснований ссылаться на пример Косово. Потому что тогда это были бы две примерно схожие истории. Но только не теперь – и в этом, быть может, самая большая проблема России и ее руководства. Нельзя обижаться на реальность, если ты ее не понимаешь, потому что это твоя проблема, а не проблема реальности.

И теперь под предлогом глобальной пандемии пытаются задним числом переписать правила игры. Не первая попытка и вряд ли последняя.

Но если только она станет удачной – у мира, который мы знаем, выбьют еще одну несущую опору.