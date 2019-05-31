Роман Мацола наградил лучших учеников Плесенской ООШ

Смех на школьном дворе, нарядно одетые ученики, счастливые родители и гордые учителя… Это не праздник последнего звонка и День знаний, но такая же особенная и ожидаемое событие Плесенской общеобразовательной школы. Праздник «Чести школы» отмечают ежегодно. Во время этого мероприятия подводят итоги учебного года и гордятся полученными достижениями.

«Каждый год мы благодарим родителей за их успешных детей и постоянную поддержку. Отмечаем лучших учащихся в учебе, спорте и творческих направлениях. Дарим концертные номера в честь награжденных и не забываем упомянуть про спонсоров, меценатов и благотворителей, которые постоянно поддерживают нашу школу и создают лучшие условия для обучения и развития учащихся», – говорит директор Плесенской СОШ Татьяна Шляпу.

В этом году в номинации «Ученик года» победу одержала Анна Вэм. А «Классом года» признали 7-й и 8-й. Наградить лучших доверили народному депутату Украины Роману Мацолі.

«Учитель горд, когда ученики превосходят его в мастерстве. В Плесенській школе есть кем гордиться, ибо честь школы на уровне села, района и области защищают действительно достойные и прилежные ученики. Поздравляю всех награжденных и желаю вам новых свершений и еще больше достижений в следующем учебном году!» – сказал во время праздника Роман Мацола.

Чтобы воспитанники Плесенской СОШ получили еще больше положительных эмоций, нардеп подарил им сертификат на экскурсию.

Нина Ременная

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