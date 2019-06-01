Роман Мацола посетил школы Шепетовки

На прошлой неделе народный депутат Украины Роман Мацола посетил каждого из 10 учебных заведений Шепетовки. Во время визитов народный избранник пообщался со старшеклассниками и педагогическими коллективами.

«Очень интересно было встретиться со школьниками, понять их настроения, видение и планы. Молодежь – движущая сила изменений, поэтому мы должны учитывать их мнения и предложения. Был приятно удивлен, когда школьники начали задавать далеко не детские вопросы. Но если молодежь про такое спрашивает, значит за будущее поколение можно не волноваться», – говорит народный депутат Украины Роман Мацола.

Насколько эффективным роспуске Верховной Рады? Какое отношение к снятию депутатской неприкосновенности? Кто лучше может изменить страну: опытные или молодые и новые политики? Такие вопросы задавали шепетовские ученики. Роман Мацола откровенно ответил и рассказал о собственном опыте работы в парламенте. А самых активных школьников пригласил на экскурсию в Верховную Раду Украины. В ближайшие недели обещал организовать поездку.

Пообщаться с депутатом смогли и учителя школ. Вместе с Роман Мацола они осмотрели классы, оборудованные новой компьютерной техникой. Напомним, в прошлом году при содействии нардепа школы Региона получили дополнительно более двух миллионов гривен из государственного бюджета. Каждое учебное заведение, согласно личных потребностей, смог закупить компьютеры, ноутбуки, проекторы, экраны, принтеры или мультимедийные доски. А уже сегодня полноценно их используют в учебном процессе.

Нина Ременная

PR



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