Рыбные браконьеры в Хмельницкой области нанесли убытки на 56 856 грн

В мае Хмельницкий рибоохоронний патруль разоблачил 125 нарушений. В течение этого времени нарушители нанесли ущерб рыбному хозяйству на сумму 56 856 грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, зафиксировано 57 нарушений по ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубое нарушение правил рыболовства), 34 – по ч. 3 ст. 85 Куоап (нарушение правил рыболовства), два по ст.85-1 Куоап (изготовление, сбыт, хранение или реклама запрещенных орудий добычи (сбора) объектов животного или растительного мира), три – по ст.86-1 Куоап (Эксплуатация на водных объектах водозаборных сооружений, не обеспеченных рибозахисним оборудованием) и восемь – по ст. 88-1 Куоап (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Также составлен 21 акт обнаружения и изъятия бесхозяйственного имущества.

«На виновных лиц наложено 3 417 грн штрафов. В ходе проведенных мероприятий инспекторами патруля конфисковано 308 кг водных биоресурсов и 133 единицы запрещенных орудий лова, общей длиной 4 108 метров», – отметил начальник Управления Госрыбагентства в Хмельницкой области Андрей Полудняк.

Для примера, 15 мая 2019 года государственные инспекторы обнаружили незаконный сбыт запрещенных орудий лова. Случай зафиксировали в г. Староконстантинове. Местные жители осуществляли продажу одной ед. сетки длиной 100 метров, восемь хваток. На нарушителей составили протокол по ст.85-1 Куоап (сбыт запрещенных орудий добывания объектов животного мира).

28 мая 2019 года инспекторы Хмельницкого рыбоохранного патруля обнаружили нарушителя. Мужчина добывал рыбу запрещенным орудием лова – сеткой (80 м). Инцидент произошел вблизи с.Колодиевка, Каменец-Подольского района. В сетях обнаружили: 18 эко. леща, три эко. судака, девять экз. рыбца, один экз. окуня. Своими действиями он нанес ущерб рыбным запасам на 6 902 грн. По факту составлен протокол по ч.4 ст. 85 Куоап – грубое нарушение правил рыболовства.

Хмельницкий рибоохоронний патруль призывает граждан соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства. В случае выявления нарушения – просьба срочно сообщать по телефону всеукраинской бесплатной «горячей линии»: 0 (800) 50-52-50 или на «горячую линию» ведомства: (068) 384 98 10.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS