С легальных доходов подоляне уплатили в бюджет 1,8 миллиарда гривен налогов

В течение января-апреля 2019 года в бюджеты всех уровней с легальных доходов жителей Хмельницкой области поступило 1,8 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц. В сравнение с соответствующим периодом прошлого года темп роста поступлений НДФЛ составил 122%, что в абсолютной величине составляет более 300 миллионов гривен.

Согласно финансового распределения почти 75 процентов от суммы уплаченного НДФЛ, а именно – 1,3 миллиарда гривен поступило в распоряжение местных общин Хмельницкой области. Еще почти 500 миллионов гривен работающие жителей края, направили в государственный бюджет.

По мнению специалистов управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Хмельницкой области, легализация рынка труда остается одним из приоритетных направлений деятельности ведомства, поскольку именно легальные доходы работающих жителей края обеспечивают реальные поступления НДФЛ, военного сбора и единого взноса и гарантируют им социальное обеспечение.

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