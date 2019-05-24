С затоплением вещевого рынка в Хмельницком предприниматели должны бороться самостоятельно

После ливней, которые накрывают областной центр в последнее время, улица Геологов превращается в маленькую Венецию. Поэтому проблему водоотведения на территории «толкучки» обсудили во время выездного совещания.

Одна предпринимательница, которая работает на рынке уже три года, говорит: проблема с дождями и водой после них постоянная – невозможно перейти дорогу, невозможно куда-то выйти, ведь повсюду лужи.

Проблема на Геологов была заложена изначально, как базары перестраивались, потому что местность, на которой они расположены, – болотистая. Да и сливная канализация через стихийную застройку рынков тоже строилась хаотично. Плюс географически сложилось так, что большое количество воды во время ливней с Львовского шоссе стекает в реки Плоская.

«Основная проблематика сводится до уровня реки Плоская. Снизить ее уровень мы не можем, потому что стоит перемычка на железнодорожный мостик. На сегодня – это основная причина, и это основной тупик», – комментирует начальник управления по вопросам экологии и контроля за благоустройством города Александр Луков.

По словам заместителя Хмельницкого городского головы Владимира Гончарука, вся вода движется через земельные участки, которые в аренде или праве постоянного пользования юридических лиц, занимающихся организацией рынков. На этой территории есть немало систем водоотведения, однако очень часто они не чистятся.

Поэтому во время совещания администрации рынков предложили хорошо почистить ливневую канализацию. Со своей стороны городская власть подсказала координаты предприятий, которые выполнят эти работы быстро и качественно.

«В противном случае этот вопрос не решится. То есть арендаторы земельных участков должны смотреть, чтобы были в хорошем состоянии системы для ливневых вод на их территории», – прокомментировал Владимир Гончарук.

Собственно, провели совещание, чтобы выработать общую позицию, как минимизировать последствия так называемой «Венеции» на Геологов, потому что построить сейчас заново всю дождевую канализацию на Хмельницком вещевом рынке не является возможным. Кроме того, эта канализация не стоит на балансе города.

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