Саакашвили – вице- премьер

Эту должность Саакашвили предложил президент Владимир Зеленский, ранее восстановил его в украинском гражданстве.

Однако дальше могут начаться проблемы. Михаил Саакашвили — человек с большим опытом, статусом бывшего президента государства и самое главное — с собственным видением необходимых, по его мнению, реформ. Он уже озвучил некоторые из них: «Все изменить — избавиться от бюрократии, избавиться от 80−90% регуляции, со временем избавиться от налогов и немного отойти от рекомендаций МВФ». Можно вспомнить также его очень амбициозный, но откровенно фантастический план перестройки Украины за 70 дней. Человеку с таким видением и амбициями будет трудно развернуться в условиях наличия должностных ограничений и других «лишних» формальностей. А такие формальности будут.

Во-первых, Вице-премьер должен исполнять программу Кабмина

Во-вторых Отвественными за профильную деятельность в Кабмине- министры. А Саакашвили ни за что отвечать не будет.

Другой вариант — требовать для себя особых полномочий и особой власти с самого начала. Требовать лично от президента. Но готов ли президент дать эти полномочия при только что назначенном премьер-министре, который сам пока полон планов и энергии? Учитывая, что руководить правительством, как сейчас, в таком случае президент уже не сможет? Как к этому отнесутся некоторые очень влиятельные члены правительства? И, главное, не станет ли Саакашвили конкурентом самого Зеленского уже в ближайшей перспективе?

Этот вопрос для Зеленского кажется открытым. Чего он хочет достичь с инициативой назначения Михеила Саакашивли? Очевидно, прежде всего — исправить тенденцию снижения уровня поддержки граждан. Но можно ли это обеспечить назначением именно Саакашвили? Сомнительно, ведь в декабре 2017 года, незадолго до «отбытия» из Украины, ему не доверяли 73% украинцев, и только полтора процента назвали его в качестве нового политического лидера. Надеяться на существенный экономический рост в нынешних условиях, тем более, осуществляя предлагаемый Саакашвили радикально либеральный экономический курс, вряд ли можно. Следовательно, подавляющее большинство граждан не почувствует быстрых положительных сдвигов в своем благосостоянии. А ответственность за это будет возлагаться на президента.

Если же Саакашвили не получит полномочий, которых он может потребовать, или поддержки со стороны действующих чиновников и парламентского большинства, тем более — самого президента — он очень скоро может снова стать «врагом системы № 1». Только теперь во главе «системы» будет стоять президент с другой фамилией.

То есть, Саакашвили может в перспективе стать для Зеленского тем, кем последний был для Петра Порошенко. Политическая борьба в Украине при таких раскладах может вернуться к забытым «майдано-революционным» формам. Однако, выдержит ли такое испытание страна на этот раз?