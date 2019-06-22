Село на Хмельнитчине в шестой раз затопило

Видео, на котором видно затопленную большой участок территории в селе в Волочиском районе, распространил в соцсетях краевед Андрей Майхер

“Это уже не смешно потому что сегодня 6-й раз затопило в Тарноруде. Объективно это видимо не все природа, а скорее за те годы засухи просто захламляне русло реки было. Теперь надо расчищать и вглибляти для того чтобы вода могла сходить не выходя на огороды и человеческие усадьбы. Кстати после первого наводнения на пасху была попытка прочистить в некоторых местах водосток. На прошлых выходных к сожалению все работы о прочисті практически не велись, возможно пора эти работы возобновить. Природа не понимает что нет денег или еще какие проблемы. Час дождя и все затоплены, два часа дождя и все смывает с холмов огородов и где только может”, – написал мужчина.