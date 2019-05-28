Сергей Лабазюк призвал коллег проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности

Несмотря на политическую турбулентность, вызванную сменой власти, Украина должна проводить прогнозируемую и последовательную политику на всех уровнях. Парламент должен сосредоточиться на тех вопросах, решения которых ожидает общество. Одним из таких является снятие депутатской неприкосновенности. На этом акцентировал народный депутат Сергей Лабазюк во время заседания Верховной Рады.

“Эта тема муссируется в парламенте уже не один год. Если не ошибаюсь, еще с 90-х годов политики стали говорить, что депутатская неприкосновенность будет отменена. Но поставить жирную точку в этом вопросе так и не смогли. Делали громкие заявления и раздавали обещания, но до дела так и не доходило”, – заявил он.

“На этой неделе мы должны сделать большой шаг в данном направлении и наконец проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности. Сделать так, чтобы все граждане были равны перед законом. В Украине не может быть тех, кто над законом”, – подчеркнул политик.

Вместе с тем он отметил, что к этому вопросу надо подходить взвешенно: “Должен остаться политическая неприкосновенность, которая позволит защитить именно политическую деятельность парламентариев, чтобы они не стали марионетками и ручным инструментом в выполнении задач партийных вождей”.

Также политик напомнил коллегам, что не стоит откладывать принятие блока аграрным вопросам, рассмотрение которых также запланировано на этой неделе. Тем более, что они наработаны комитетами и профильными ассоциациями.

“Мы должны дать зеленый свет этим законопроектам. Аграрии ожидают принятия проекта относительно идентификации и регистрации животных (номер 9022), а также антирейдерского законопроекта (номер 8121), который даст возможность работать и развиваться малому и среднему бизнесу”, – добавил парламентарий.

PR



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