Жил был себе парень Сергей Стерненко. Он очень любил Украину. Неважно почему. И поэтому не мог стоять в стороне событий, когда на Украине оказывают агрессию.
А московиты они, какие простые ребята. Они уничтожают тех, кто выступает против них ….
Посмотрим в историю. Ленина, Фрунзе, Троцкого, Кирова, Орджоникидзе, а также Бандеру и многих украинских героев.
Вспомните как товарищ Ленин был отравлен Сталиным. С этого убийства и началась система политических убийств в России.
Позже был зарезан за операционным столом товарищ Фрунзе.
Потом был убит товарищ Киров.
Товарища Троцкого тоже зарубили ледоколом.
Степана Бандеру убили в Мюнхене.
Убийство Анны Политковской.
Возле Кремля был расстрелян Немцов
Этот список можно продолжать и очень долго. Это то что наиболее известно.
Так вот парня должны были убить первый раз — не убили. Должны били убить второй раз — не убили. К третьему разу он уже был готов. И вот двое киллеров, симулируя бытовые разборки, хотели его убить. Однако Сергей решил защищаться. Под действием адреналина и в состоянии аффекта он убивает одного киллера. Самостоятельно звонит в скорую. А как мы знаем право на самозащиту- это одно из главных прав человека.
Однако пророссийские силы активно используя лоббизм и коррупцию, наоборот начали рассказывать, что это он виноват. И в их планах как минимум приговорить его к криминалу. Эти доводы ничтожны, ведь Стерненко был один против двух, человек без спецподготовки, убивает человека с спецподготовкой.
Тем временем все проросиийские СМИ: Страна юа, 112 канал, зик юа и другие активно продвигают, то что он не только убийца, но и наркоторговец. Но если б это были не прорусские СМИ…
Поэтому защита Сергея Стерненка- это дело чести.
Сергей Стерненко- человек, который сломал систему убийств РФ.
Жил был себе парень Сергей Стерненко. Он очень любил Украину. Неважно почему. И поэтому не мог стоять в стороне событий, когда на Украине оказывают агрессию.