Жил был себе парень Сергей Стерненко. Он очень любил Украину. Неважно почему. И поэтому не мог стоять в стороне событий, когда на Украине оказывают агрессию.

А московиты они, какие простые ребята. Они уничтожают тех, кто выступает против них ….

Посмотрим в историю. Ленина, Фрунзе, Троцкого, Кирова, Орджоникидзе, а также Бандеру и многих украинских героев.

Вспомните как товарищ Ленин был отравлен Сталиным. С этого убийства и началась система политических убийств в России.

Позже был зарезан за операционным столом товарищ Фрунзе.

Потом был убит товарищ Киров.

Товарища Троцкого тоже зарубили ледоколом.

Степана Бандеру убили в Мюнхене.

Убийство Анны Политковской.

Возле Кремля был расстрелян Немцов

Этот список можно продолжать и очень долго. Это то что наиболее известно.

Так вот парня должны были убить первый раз — не убили. Должны били убить второй раз — не убили. К третьему разу он уже был готов. И вот двое киллеров, симулируя бытовые разборки, хотели его убить. Однако Сергей решил защищаться. Под действием адреналина и в состоянии аффекта он убивает одного киллера. Самостоятельно звонит в скорую. А как мы знаем право на самозащиту- это одно из главных прав человека.

Однако пророссийские силы активно используя лоббизм и коррупцию, наоборот начали рассказывать, что это он виноват. И в их планах как минимум приговорить его к криминалу. Эти доводы ничтожны, ведь Стерненко был один против двух, человек без спецподготовки, убивает человека с спецподготовкой.

Тем временем все проросиийские СМИ: Страна юа, 112 канал, зик юа и другие активно продвигают, то что он не только убийца, но и наркоторговец. Но если б это были не прорусские СМИ…

Поэтому защита Сергея Стерненка- это дело чести.