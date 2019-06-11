Шепетовку с Днем города поздравляли известные украинские группы

В Шепетовке изменили традицию празднования Дня города. В прошлом году организовывали празднование в последнее воскресенье сентября, а в этом году отметили во второе воскресенье июня. Праздник решили перенести еще в марте по решению депутатов Шепетовской городского совета, опираясь на найденные архивные данные об истории города.

Однако осенью или летом, а шепетовчане уже привыкли, что ко Дню города народный депутат Украины Роман Мацола дарит выступление известных украинских звезд. Предыдущие годы Шепетовку с концертами посетили «Антитела», «ВВ» и Арсен Мирзоян. Кто же будет выступать на нынешнем праздновании – выбирали сами жители.

Накануне праздника в социальных сетях провели опрос. В нем шепетовчане указывали, кого хотят видеть в этом году на праздновании. С группами, которых чаще всего упоминали в комментариях, начали договариваться о приезде. В результате с Днем города Шепетовки всех жителей и гостей поздравил ансамбль «СКАЙ» и рок-группа «Н. Тюссо» из Одессы.

«Спасибо всем, кто был активен и откликнулся на наш опрос. Мы хотели прислушиваться к вашим побажать и сделать праздник действительно приятным. Откровенно, планировали пригласить только один известный группа. Но часть людей указали в комментариях, что хотят также видеть на сцене своего земляка. Подсказали нам такой замечательный молодой группа «М. Тюссо», солист которого – Иван Мичковский – выходец из Шепетовки. Мы нашли этих музыкантов. И пригласили их также», – рассказывает народный депутат Украины Роман Мацола.

Сотни людей на праздновании, искренние улыбки присутствующих и зажигательная публика во время концерта подтвердили – праздник удался!

PR



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