Шепетовские ракетчики вернулись из района проведения ООС

В зенитно-ракетном полку Воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВСУ, которая базируется на Хмельнитчине состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения личного состава из района выполнения боевых задач в составе Объединенных сил до постоянного места дислокации.

Восемь месяцев шепетовские ракетчики охраняли воздушное пространство на Донбассе. На их счету успешные боевые пуски и сбитые вражеские беспилотные летательные аппараты российского производства.

В городском доме культуры военнослужащим полка вручили награды и отличия Министра обороны Украины, Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Командующего ООС. Командир полка подполковник Михаил Борисенко поздравил военнослужащих с получением очередных воинских званий.

А накануне, во время встречи одного из подразделений полка на месте выгрузки техники, военнослужащий Александр Дымченко сделал предложение любимой девушке. Он подарил Яне букет из 101 розы, колечко и предложил руку и сердце на глазах у приятно удивленных шепетовчан, которые встречали военных. Для девушки это стало неожиданностью, у нее заметно дрожали руки, и она сказала: «Да!»

Сергей Жмурко, отделение специальных корреспондентов Информагентства Минобороны (г. Хмельницкий).

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