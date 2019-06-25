Шепетовскую городской совет проверяет Антимонопольный комитет Украины

Антимонопольный комитет Украины проверяет Шепетовскую городской совет. Жалобу направило ООО «Шепетовка Энергоинвест» по поводу предоставления горсоветом по заявлениям шепетовчан разрешений на отключение квартир от сетей централизованного теплоснабжения. Об этом говорится на сайте города Шепетовки.

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела и обратился к Шепетовской городского совета, чтобы получить пакет документов, на основании которых городской совет дает разрешение на отключение потребителей от сетей централизованного теплоснабжения.

Напомним, что еще в 2014 году в связи с большим количеством обращений граждан и реализация их права на отключение квартир от сетей централизованного теплоснабжения исполнительный комитет создал соответствующую городскую постоянно действующую межведомственную комиссию. На выполнение требований действующего законодательства указанная комиссия обязана рассмотреть заявления граждан в установленный законом Украины «Об обращениях граждан» и дать ответы заявителям.

Впрочем, в горсовете отмечают, что Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с отключением потребителей от сетей централизованного теплоснабжения не предоставляет заявителю разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и установки индивидуального отопления, а лишь предоставляет разрешение на обращение в технический отдел ООО «Шепетовка Энергоинвест» для получения технических условий на отключение квартиры от централизованного отопления.

“Решение о предоставлении или непредоставлении технических условий на отключение от централизованного отопления принимает ООО «Шепетовка Энергоинвест» и поэтому жалобы ООО «Шепетовка Энергоинвест» на незаконные действия межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с отключением потребителей от сетей централизованного теплоснабжения не соответствуют действительности”, – добавляют в городском совете.

Наряду с тем, ООО «Шепетовка Енергоівнест» в настоящее время не предоставляет технических условий даже тем владельцам квартир в многоэтажных домах, которые получили соответствующие документы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с отключением потребителей от сетей централизованного теплоснабжения.

Проверка правомерности действий городского совета продолжается.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS