Скандальную чиновницу Наталью Баласинович исключили из списка «Европейской солидарности»

Наталья Баласинович, которая стала фигуранткой відеоскандалу с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от “Европейской солидарности”.

Об этом стало известно сегодня – партия подала свои списки в ЦИК, и фамилии чиновницы в них нет.

В сотни “ЕС”, чьи документы сегодня принял Центризбирком, треть опытных политиков, и 70 процентов новичков, в основном это ветераны, волонтеры и культурные деятели.

Свою команду представил лично Петр Порошенко. Он заявил, что ведет в парламент “политический спецназ”, который приведет Украину к членству в ЕС и НАТО.

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