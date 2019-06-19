Скандальную чиновницу Наталью Баласинович исключили из списка «Европейской солидарности»

Наталья Баласинович, которая стала фигуранткой відеоскандалу с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от “Европейской солидарности”.
Об этом стало известно сегодня – партия подала свои списки в ЦИК, и фамилии чиновницы в них нет.
В сотни “ЕС”, чьи документы сегодня принял Центризбирком, треть опытных политиков, и 70 процентов новичков, в основном это ветераны, волонтеры и культурные деятели.
Свою команду представил лично Петр Порошенко. Он заявил, что ведет в парламент “политический спецназ”, который приведет Украину к членству в ЕС и НАТО.
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