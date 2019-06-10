Смогут Славуту присоединить к Ровенской области

Славутські активисты объяснили, почему решили поднять вопрос о вероятном присоединении к Ровенщины. На днях представители местного общественного объединения «Майдан» сделали обращение к городских голов Славуты и Нетешина и руководителя Славутского райсовета. В нем говорится об обеспокоенности результатам следующего этапа децентрализации, на котором Славута и Нетешин должны отойти к укрупненному Шепетовского района с центром в г. Шепетовка. В обращении активисты просят чиновников разъяснить механизмы выхода административных единиц с Хмельницкой области и присоединения к Ровенщины.

«Наша главная цель – узнать, что нужно сделать, чтобы усилить значение Славуты и Славутского района, – объясняет Владимир Кушниров, председатель ОО “Майдан”. – И только если это невозможно сделать имеющимися силами, то есть областными депутатами, председателями райсоветов, мэрами городов, то, может, тогда есть смысл перейти в другую область. Сейчас мы ждем таких разъяснений, пока нам ответа еще никто не дал».

По словам Владимира Кушнирова, от Славуты до Ровно на 50 км ближе, чем до Хмельницкого. И, к примеру, при необходимости пройти немедленное обследование в диагностическом центре, местные жители вынуждены обращаться к ровенских медучреждений. Не удовлетворяет славутчан и качество дорожного покрытия дороги между Славутой и Шепетовкой в направлении Хмельницкого. Через участок трассы с большими выбоинами водители вынуждены объезжать другими селами. В то время, как Равного, по их мнению, дорога лучше.

Для выяснения позиции жителей Славута и Нетешин, активисты в обращении предлагают сообщить им юридические основания для проведения местного референдума.

Случаев, когда населенные пункты во время децентрализации присоединяется к другим областям, на данный момент в Украине не зафиксировано. И хотя гипотетически такая возможность существует, юридически воплотить это очень сложно, объясняет директор Хмельницкого Центра развития местного самоуправления Сергей Яцковський.

«В Украине до сих пор действуют принципы УССР об административно-территориальном устройстве, где предусмотрен порядок и процедуру возможных изменений границ районов и областей. Технически это суперскладно. Сначала должно быть обращение местных советов до районных. Дальше районных до областных. Дальше – область за счет средств областного бюджета заказывает административно-территориальную документацию, изготавливает ее. Областной совет ее утверждает. Передает на Кабмин, который, в свою очередь, передает ее в Верховную Раду. И только Верховная Рада – единственный орган в Украине, уполномоченный вносить изменения административно-территориального устройства».

О возможности проведения референдума, Сергей Яцковський отмечает: он будет иметь лишь рекомендательный характер. Потому что в Украине законодательно не предусмотрено, что результаты референдума могут стать основанием для перехода территорий или изменения границ областей.

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