Строительство хмельницкого небоскреба под вопросом

Управление Государственной архитектурной инспекции в области отменило градостроительные условия и ограничения для частного предприятия «Финмаркет», которое собралось возводить высотку вблизи набережной в Хмельницком. Об этом сообщил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Речь идет о 25-этажный дом по адресу Каменецкая, 2А. В случае возведения он мог бы претендовать на статус самого высокого сооружения Западной Украины. На первых этажах предусмотрены коммерческие площади: магазины, рестораны, салоны и кафе. На других этажах должны были располагаться квартиры. Также по проекту, в здании планировали двухуровневый подземный паркинг. Застройщик обещал принять участие и в обустройстве набережной.

«По нормам, такой дом в том месте построить нельзя. Из-за отсутствия паркомест, придомовой территории, участков для детских и спортивных площадок, мест для разворота автомобилей. Там должно быть 93% застройки земельного участка. То где там все уместилось бы?», – комментирует директор городского департамента архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Александр Чорнієвич.

Участок коммунальной собственности находилась в аренде у частного предприятия «Финмаркет» около 10 лет. Долгое время она была просто обнесена забором, никаких работ там не проводилось. По словам Александра Чорнієвича, сначала у застройщиков был намерен возвести торгово-развлекательный комплекс на несколько этажей. Впоследствии в градостроительные условия несколько раз вносились изменения.

В 2016 году частное предприятие наконец получило разрешение на начало строительных работ. И уже после их начала в горсовете выявили нарушения законодательства в градостроительной документации. В декабре 2017 года Хозяйственный суд области принял решение о расторжении договора аренды с застройщиком.

В начале 2018 года Ровенский апелляционный хозяйственный суд признал законность аренды ПМЖ «Финмаркет» под строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями и заведениями ресторанного хозяйства. Но в том же году Хмельницкий горрайонный суд признал законным решение исполкома об отмене градостроительных условий и ограничений застройки по адресу Каменецкая, 2А.

Сейчас на участке возле набережной вырыт котлован, забиты сваи и стоит кран. В апреле 2018 года договор аренды ПМЖ «Финмаркет» горсовет не возобновила. Участок площадью 2500 кв. м, согласно решению, должна вернуться в коммунальную собственность города.

«Что там дальше будет, пока говорить рано. Нам надо принять все процедурные решения», – резюмирует Александр Чорнієвич.

В течение последних трех лет, по информации Хмельницкого городского головы Александра Симчишина, в Хмельницком по решению суда было приостановлено строительство на земельных участках по адресам: улица Железняка,1, вул. Панаса Мирного, 31/1, вул. Гарнизонная, 8, вул. Майборського, 15/1.

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