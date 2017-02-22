Студентам ЖДУ будет читать лекцию профессор Венского университета
27 февраля в 11:00 в 101 аудитории Института филологии и журналистики ЖДУ имени Ивана Франко студентам читать лекцию профессор языкознания Института славистики Венского университета, Украинского Свободного Университета в Мюнхене и Католического университета им. Петра Пазманя в Будапеште и Пилишчаби, Президент Международной Ассоциации Украинистов (с 2013 года) Михаэль Мозер.
Об этом сообщает пресс-центр ЖДУ им. И. Франко.
Ученый является автором ряда научных работ в области восточнославянского языкознания и исторической грамматики украинского языка. Кроме того, языковед Михаэль Мозер, как и другие зарубежные украинисты, некоторые историки, писатели и политики, относится к «адвокатов» нашей страны в мире, благодаря которым ее голос становится более слышимым и убедительным. Украинист, исследователь истории украинского языка и современной социолингвистической ситуации.
Незадолго до революции достоинства в Германии вышла его книга «Language Policy and Discourse of Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych» ( «Языковая политика и языковой дискурс в Украине при президентстве Виктора Януковича», Штутгарт, 2013). Он написал немало трудов о суржик и язык Галичины.
Именно Михаэлю Мозер относится высказывание, что два государственных языка в Украине – это шаг не в Швейцарию или Финляндии, а в Беларусь.
Свое восхищение украинский языковед определяет так: «Украинский язык на самом деле не является малой языке в Европе или в мире. Пора гораздо меньше удивляться тому, что люди изучают украинский язык. Поляки также, конечно, спрашивают меня как, почему я так знаю польский язык, польскую культуру. Но они все же имеют такую самоуверенность, что удивляются гораздо меньше, чем Украинцы. Пора нам осознать, что Украинцы является полноценная нация, украинский язык полноценная. Мы все еще удивляемся, когда неукраинцы так или иначе знают украинский язык, но всем нам надо понять, что это нормально, просто нормально. И украинский мир на самом деле очень привлекательный, лучшие люди мира это понимают. (…) Как я наблюдаю, именно коллеги-украинисты относятся к симпатичных, самых образованных, самых открытых – и это, конечно, не биология, гены или кровь. Но если кто-то интересуется Украиной, украинскими факторами, то это человек, который кое-что поняла немного лучше, чем остальные, потому что этот человек когда-то была готова немного глубже вникать в суть определенных явлений. Украина – такая сладкая тайна; если человек интересуется Украиной, то обычно видно, что это человек, который хочет знать больше ».