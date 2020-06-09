Судова реформа в Україні

Нинішня судова система України характеризується корупцією і недовірою суспільства.

Змінити судову систему. І підвищиться рівень довіри до судовою системи і держави в цілому.

Як же її змінити?.

Спочатку набрати студентів юридичних вузів для підготовки. Критерії відбору-відсутність родичів у прокураторурі, адвокатурі, поліції, СБУ.

І людина має як мінімум добре вчитись.

Рік часу їх мають вчити особи не пов’язані з вищеназваними критеріями. Кількість цих студентів 9000 чоловік. По потребі в суддях плюс невеликий резерв.

Після закінчення навчання ми міняєм їх одномоментно по всій судовій системі України. Залишаєм тільки незмінними Верховний суд. Для закриття невеликих похибок в суддівських рішеннях.

Обов’язково контроль над суддівською діяльністю. Через намагання дати хабаря кожному не менш 2 разів на рік. І при згоді- швиденько судити в іншій області.

Таким чином ми значно підвищимо авторитет суддівської системи України.

Для детальної інструкції звертатись до мене.