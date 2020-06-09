Нинішня судова система України характеризується корупцією і недовірою суспільства.
Змінити судову систему. І підвищиться рівень довіри до судовою системи і держави в цілому.
Як же її змінити?.
Спочатку набрати студентів юридичних вузів для підготовки. Критерії відбору-відсутність родичів у прокураторурі, адвокатурі, поліції, СБУ.
І людина має як мінімум добре вчитись.
Рік часу їх мають вчити особи не пов’язані з вищеназваними критеріями. Кількість цих студентів 9000 чоловік. По потребі в суддях плюс невеликий резерв.
Після закінчення навчання ми міняєм їх одномоментно по всій судовій системі України. Залишаєм тільки незмінними Верховний суд. Для закриття невеликих похибок в суддівських рішеннях.
Обов’язково контроль над суддівською діяльністю. Через намагання дати хабаря кожному не менш 2 разів на рік. І при згоді- швиденько судити в іншій області.
Таким чином ми значно підвищимо авторитет суддівської системи України.
Для детальної інструкції звертатись до мене.
Судова реформа в Україні
Нинішня судова система України характеризується корупцією і недовірою суспільства.