Трактор переехал мужчину на Хмельнитчине

Под колесами трактора в Хмельницкой области погиб человек. Это произошло вчера, 21 мая, около 13.45 часов в селе Сприсівка Дунаевецкого района.

По данным полиции, 64-летний местный житель двигался на собственном мини-тракторе в направлении центра села. Во время движения верхняя одежда мужчины попал на движущиеся части механизма трактора и его затянуло под колеса.

“Потерпевший получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу”, – рассказали в полиции.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все причины ДТП.

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