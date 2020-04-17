Трамп возомнил себя царем. Чем закончится эпидемия коронавируса в США

Через две недели мы можем получить в США ситуацию двоевластия

Дональд Трамп, похоже, всерьез поверил в свое императорское величие. На брифинге по поводу коронавируса он сначала показал странный агитационный ролик, а потом заявил, что у президента США «абсолютная власть». Это вызвало критику в обществе. А часть губернаторов и вовсе не согласны с планами Трампа с мая отменить карантин.

Император Трамп

Президент США Дональд Трамп 5 апреля заявил, что его страна приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По его словам, «ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

Трамп объяснил, что главная задача организации — это предотвращение глобальной пандемии. Но она не смогла остановить распространение COVID-19, так как полагалась на китайские данные. А Китай, в свою очередь, обманывал весь мир и скрывал настоящие данные, поэтому заболевших в мире оказалось в 20 раз больше, чем могло бы быть.

Проще говоря, Трамп объявил, что в пандемии и большом количестве умерших виноваты Китай и ВОЗ. Себя к числу виноватых он, конечно, не относит.

С этим не согласны многие американцы, поскольку это именно Трамп до середины марта вообще ничего не делал для остановки эпидемии.

Сейчас же президент США пытается избавиться от таких обвинений любыми способами.

Первый пункт — назначить виноватыми китайцев и ООН.

Второй — обвинить во всех своих неудачах прессу.

Но и это не все. На днях Трамп фактически поместил себя на американские доллары. Ну почти.

Недавно Конгресс принял закон о выдаче всем американцам, потерявшим работу от COVID-19, по $1200. Как выяснили журналисты, на чеках, которые получат американцы, будет написано имя Трампа. А возможно даже портрет его будет. И это — в год выборов президента.

Но самое главное — Трамп уже объявил, что фактически собирается стать американским царем или даже императором. Во время все той же пресс-конференции, где была ругань с журналистами, президент произнес такую фразу: «Когда человек становится президентом США, он получает абсолютную власть».

Услышав такое, многие американцы аж поперхнулись. Вообще-то весь смысл американской революции против британского владычества в 18 веке был в том, чтобы избавиться от абсолютной власти короля.

Отмена карантина

Вчера Трамп объявил о создании «Совета открытия Америки». В этот совет вошла его дочка Иванка, ее муж Джаред Кушнер, а также несколько министров. По замыслу президента, именно эти люди должны принять решение, заканчивать ли карантин 1 мая. Если они так решат, то Трамп своим указом отменит действие карантина. По его словам, только он может принять такое решение.

Губернаторы уже заявили, что не допустят отмены карантина, если в их штатах не будет подходящих для этого условий. В нормальных условиях они должны были бы как-то договориться насчет завершения карантина. Однако сейчас условия ненормальные.

Трамп хочет перезапустить экономику как можно скорее. Без восстановления роста экономики он не сможет победить на выборах в ноябре 2020 года. Однако губернаторы не хотят рисковать жизнями своих людей ради успеха Трампа на выборах. Поэтому конфликт тут почти неизбежен.

Таким образом, через две недели мы можем получить в США ситуацию двоевластия.

С одной стороны, президент прикажет Нью-Йорку, Калифорнии, Массачусетсу, Вашингтону закончить карантин и выходить на работу.

С другой стороны, губернаторы этих штатов, собравшись вместе, могут отказаться исполнять этот указ, объявить его незаконным и обвинить Трампа в попытке узурпации власти, которая ему не принадлежит.

Теоретически, в этой ситуации должен был бы разобраться суд, но у него на принятие решения уйдет год, а действовать надо прямо сейчас. Боюсь, что это такой бунт со стороны губернаторов может стать основанием для объявления президентского ЧП. В этом случае победит тот, кого станет слушаться армия и национальная гвардия.

На самом деле, ситуация может получиться абсолютно безумная. Сейчас, я, конечно, скажу, что это очень маловероятно. Но, вы знаете, когда-то и приход к власти самого Трампа казался совершенно невероятным. А он, как вы понимаете, все-таки стал президентом и теперь хочет стать императором.

Причем это не только я так думаю. Самый авторитетный журнал в мире Time придерживается того же мнения.