Трое людей на Хмельнитчине уже пострадали от борщевика

Мужчина и двое детей, которые стали жертвами борщевика Сосновского, обратились в ожоговое отделение областной больницы. Борщевик – ядовитое растение, вызывает ожоги, иногда – смертельные. Достать их можно, просто пройдя мимо опасные плантации.

«Ожог может быть от сока растения при срывании листьев и цветков, может быть от пыльцы. Не обязательно срывать растение, можно просто пройти и коснуться. Статистика свидетельствует, что ожоги бывают тяжелые, даже смертельные, но это зависит от того, насколько алергізована человек», – объясняет врач-комбустиолог ожогового отделения Хмельницкой областной больницы Оксана Хуторцова.

Для детей и людей пожилого возраста ожоги от борщевика являются самыми опасными, говорят врачи. Скорость выздоровления зависит от того, насколько сильно растение поразила кожу. Обычно облегчение наступает уже через неделю после начала лечения. За лучшего сценария – амбулаторного.

Коммунальщики города уже бросили вызов борщевику. С мая его принялись выкашивать – две волны уже позади. Главное – выкашивать растение до того, как она расцветет, тогда борщевик не размножается. И в течение многих лет, если методично выкашивать, его можно уничтожить, – объясняет начальник управления ЖКХ Василий Новичок:

«Если мы и дальше будем делать это методично, то добьемся хорошего эффекта, ведь даже у железного мостика в центре города мы уже видим пробелы, которые раньше полностью зарастали борщевиком».

В Хмельницком насчитали около 30 локаций, где борщевику таки удалось размножиться. В большинстве случаев он концентрируется возле водоемов. На борьбу с ядовитым растением в городском бюджете в этом году предусмотрели 400 тысяч гривен. Пока же окончательно решить эту проблему в областном центре не удалось, поэтому горожанам советуют знать «врага» в лицо и обходить опасные плантации десятой дорогой.

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