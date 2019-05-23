Южный Буг в Хмельницком проверяют на безопасность

Південний Буг у Хмельницькому перевіряють на безпечність

22 мая специалисты государственного учреждения «Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины» взяли пробу воды из реки Южный Буг на исследование, сообщает Tvой Утро.

«Ежегодно перед открытием пляжного сезона мы исследуем воду в реке Южный Буг на безопасность. Далее, с 1 июня по 31 августа, каждую неделю мы будем делать такие проверки. Результаты будут известны на следующей неделе. Если все показатели будут соответствовать нормам, купальный сезон будет открыт. Однако, если санитарно-химический состав воды не соответствует нормативам, что вполне может быть, учитывая ливни, открытие сезона відтермінується», – комментирует заместитель директора государственного учреждения «Хмельницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Ярослав Главацкий.

По словам медика, в Хмельницком лабораторный мониторинг воды проводится только на городском пляже.

«Знаю, что хмельничане любят купаться на пруду в микрорайоне Дубовое. Также озеро в микрорайоне Озерная тоже пользуется спросом среди жителей. Однако, замечу, что эти водоемы являются несанкционированными, поэтому купаться в них опасно, – прокомментировал Ярослав Степанович.

До начала купального сезона на городском пляже проводятся работы по обновлению и благоустройству. На запланированные работы планируют потратить 325 тысяч гривен. Напомним, что вандалы уже успели отметиться на территории зоны отдыха, испортив одну из новых раздевалок.

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