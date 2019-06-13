В бюджет Хмельницкого предприниматель заплатит 135 тысяч гривен штрафа

В результате принудительного исполнения решения суда, принятого по результатам рассмотрения иска Хмельницкой местной прокуратуры, в пользу Хмельницкой городского совета взыскано 135 тыс грн убытков, нанесенных использованием земли коммунальной собственности без правоустанавливающих документов.

Установлено, что еще в 2007 году предприниматель стал собственником помещения, расположенного на земельном участке площадью 1025 кв. м в областном центре. Решением городского совета владельцу недвижимости утвержден проект отвода указанного земельного участка для передачи в аренду. Однако, вопреки требованиям законодательства и решению органа местного самоуправления, с того времени правоустанавливающие документы, удостоверяющие право пользования землей, так и не оформленные. В связи с этим, участок использовалась безвозмездно, а бюджет территориальной общины недотримував средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Соответствующей комиссией подсчитаны убытки, причиненные использованием земли, которые субъект хозяйствования добровольно возместить отказался. Указанное стало основанием для защиты прокурором интересов государства в суде. Ответчик активно использовал свое право на обжалование судебного решения, однако судом кассационной инстанции решение хозяйственного суда Хмельницкой области, которым с землепользователя взысканы средства, оставлено без изменений.

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