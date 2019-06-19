В центре Хмельницкого ремонтируют дорогу: на улице Каменецкой коммунальщики частично снимают верхний слой асфальта. Об этом говорится в сюжете МТРК “Город”.

Каменецкая — одна из магистралей города, которая больше всего нуждается в ремонте. Поэтому новый асфальт здесь проложат более чем на 2,5 тысячи квадратных метров.

Бригады работают не в час пик, чтобы не создавать неудобств для движения транспорта.

“Снимаем старый слой асфальта, будем класть новый. Закончим на Каменецкой и перейдем на Свободе, а потом на Шевченко”, – рассказывает мастер Владимир Когут.

Сезон текущего ремонта дорог коммунальщики начали еще в мае. В этом году на него из городского бюджета потратят 19 миллионов гривен. В целом планируют выровнять 73 улицы. Сейчас латают дороги 4 бригады. 44 миллиона гривен потратят на ремонт сплошным методом.

“Пока не можем отказаться от латкового ремонта. Очень много дорог нуждается в ремонте, наиболее критические мы стараемся ремонтировать капитальным ремонтом или сплошным методом”, – комментирует начальник городского управления ЖКХ Василий Новичок.

В этом году на капитальный и текущий ремонт дорог в Хмельницком планируют потратить почти 100 млн грн.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS