В центре Хмельницкого установили водяную арку

Освежиться за несколько секунд в жару теперь можно в центре Хмельницкого. Водяную арку на улице Проскуровской установило управление жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Такой подарок хмельничанам сделал частный предприниматель Олег Ющук, который впервые изготовил освежающую арку прошлого года. На это потратил более 15 тысяч гривен. Однако в прошлом году рамку изуродовали неизвестные вандалы.

“Мы решили ее не выставлять этого года, но мужу понравилось дарить хмельничанам радость, он сделал в этом году другую, гораздо лучшую. Она более устойчива к вандальным повреждениям, усовершенствована”, – рассказал начальник управления ЖКХ Василий Новичок.

Новое устройство является более надежным, изготовленный из качественной нержавейки, к тому же включается и выключается с помощью специального пульта.

Больше всего радуются арке дети. Не обходят стороной и взрослые. Кто-то вновь возвращается под “душ”.

Ночью и в дождливую погоду водяная арка не будет работать. Сейчас же развлечении радуются дети и взрослые.

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