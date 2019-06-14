В Чемеровецком районе начали ремонтировать дороги

Проведен текущий ремонт дороги Гусятин-Боднаровка и дороги на кладбище в селе Боднаровка. При содействии Чемеровецкой райгосадминистрации для ремонта этой дороги Чемеровецкий райавтодор предоставил грейдер, который работал два дня – было спланировано дорогу и развернуто щебень. Щебень в количестве 500 тонн и транспорт для его вывоза с Сидоровского карьеру выделили ООО «Мрия Агрохолдинг. ООО «Агро Чемеровцы» выделило 7 500 грн. для приобретения дизтоплива, для ремонта дороги. ООО «Холдер Агро» (животноводческий комплекс в с. Боднаровка) предоставили «Моніту» и трактор для развозки щебня.

Вільховецькою сельским советом на 2019 год было выделено 100 тысяч гривен для ремонта сельских дорог. На эти средства закуплено 625 тонн щебеночной смеси. Перевозки из село Сидоров осуществляют автомашины, предоставленные компанией «Кернел». Нынешняя дождливая погода разрушила большую часть дорог, поэтому было принято решение в первую очередь делать те участки, которые больше всего нуждаются в ремонте.

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