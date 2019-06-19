В древнейшем университете Хмельницкой области появилась уникальная кафедра

В Подольском государственном аграрно-техническом университете открыли единственную в Украине кафедру ветеринарного обеспечения кинологической службы Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

“Главное управление Национальной полиции Хмельницкой области в рамках реализации Программы развития кинологической службы в Национальной полиции Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с Подольским государственным аграрно-техническим университетом. Подписание документа стало завершающим этапом создания единственной в Украине кафедры специальной подготовки полицейских-кинологов”, – говорится в сообщении.

Кафедра гигиены животных и ветеринарного обеспечения кинологической службы Национальной полиции Украины заработает в университете уже с нового учебного года. Ее преподавательский состав представлен известными в Украине профессорами ветеринарной медицины, такими как Татьяна Супрович и Кирилл Чумаков.

Кстати, профессор Чумаков весной этого года вместе с работниками кинологического центра полиции Хмельницкой области совершил волонтерскую поездку на Восток, где провел ряд осмотров и операций полицейским служебным собакам, которые вместе с кинологами несут службу в зоне АТО.

Поступить на кафедру смогут все, кто желает связать свое будущее с работой в полиции, а именно – в кинологической службе. Но, в первую очередь, планируется дать возможность действующим полицейским-кинологам, которые уже работают со служебными собаками и которым для более эффективной работы не хватает профессиональных знаний в сфере ветеринарии, дать возможность повысить свою квалификацию.

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