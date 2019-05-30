В Хмельницкой детской больнице кардинально обновили хирургическое отделение

После капремонта хирургического отделения стены здесь не красили в однотонный цвет, а решили пофантазировать. В коридоре и столовой теперь – десятки ярких мини-муралів. Такие же рисунки благодаря спонсорам мед учреждения появятся и в палатах.

«Это территория детства, и она должна быть яркой. Мы будем думать, как комфортно провести ребенку время в этой палате. Возможно, для этого ей нужно под каким-то определенным контролем использовать гаджет. Также мы сейчас пытаемся запустить такой челендж – «Ты в больнице. Оставь другому ребенку, который вдруг здесь окажется, книжку, игрушку», – рассказывает главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.

Еще несколько лет назад, говорит заведующий отделением Игорь Погребняк, идея, как организовать досуг для маленьких пациентов, откладывалась в долгий ящик. Хирургия остро нуждалась в ремонте. Детям после операции приходилось идти в туалет за десятки метров.

Сейчас каждая палата имеет не только санузел, но и новый пол и яркие стены, новые окна и широкие двери, чтобы можно было заехать на коляске.

В целом отделение рассчитано на 68 коек. В планах медиков – установить в каждой палате телевизоры и холодильники. В пищеблок – вместо традиционных моек мечтают купить посудомоечные машины. А столовую оборудовать сухим бассейном.

После ремонта в отделении наконец-то появилась сестринская комната, есть отдельное помещение, где персонал обедает.

Капитальный ремонт этого крыла хирургического отделения длился полтора года. Из бюджета города на это ушло почти два миллиона гривен. За последние несколько лет детская больница существенно обновилась. Теперь на очереди – вторая сторона отделения, где расположены палаты гнойной хирургии. Проект ремонта уже в разработке. Медики не скрывают, в каком оно состоянии, и подчеркивают – именно такими должны быть условия для детей.

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