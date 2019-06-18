В Хмельницкой области массово погибла рыба

Государственная экологическая инспекция в Хмельницкой области 17 июня обнаружила факт гибели рыбы на водохранилище реки Случь на территории Староостропільської сельского совета. Об этом сообщается на Фейсбук-странице ведомства.

По предварительной информации, гибель рыбы произошла в результате резкого снижения уровня воды из-за разрушения дамбы водохранилища.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Хмельницкой области совместно с работниками правоохранительных органов произвели осмотр места происшествия. Сейчас подсчитывается количество погибшей рыбы для начисления ущерба, нанесенного природе вследствие массового мора водных живых ресурсов и привлечения виновных лиц к ответственности.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS