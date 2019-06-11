В Хмельницкой области оштрафовали депутата за несвоевременное декларирование доходов

На Хмельниччині оштрафували депутата за невчасне декларування доходів

На Хмельнитчине суд оштрафовал районного депутата на 850 грн за несвоевременное декларирование доходов. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 Куоап, и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн», – такое постановление вынес Ярмолинецкий районный суд депутату местного райсовета.

Как установил суд, 54-летний житель Каменца–Подольского, будучи депутатом седьмого созыва Ярмолинецкой районной совета, в нарушение требований статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» подал на официальный веб-сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год, лишь 4 июля 2018 года.

В суде свою вину в несвоевременном представлении без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, районный избранник признал, подтвердилась она и доказательствами по делу.

«При наложении административного взыскания суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность Н., степень его вины, искреннее раскаяние, положительную характеристику, то, что он ранее к административной ответственности не привлекался, и считает возможным наложить на него административное взыскание … в виде штрафа в минимальном размере», – говорится в постановлении суда.

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