В Хмельницкой области оштрафовали депутата за несвоевременное декларирование доходов

На Хмельнитчине суд оштрафовал районного депутата на 850 грн за несвоевременное декларирование доходов. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-6 Куоап, и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн», – такое постановление вынес Ярмолинецкий районный суд депутату местного райсовета.

Как установил суд, 54-летний житель Каменца–Подольского, будучи депутатом седьмого созыва Ярмолинецкой районной совета, в нарушение требований статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» подал на официальный веб-сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год, лишь 4 июля 2018 года.

В суде свою вину в несвоевременном представлении без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, районный избранник признал, подтвердилась она и доказательствами по делу.

«При наложении административного взыскания суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность Н., степень его вины, искреннее раскаяние, положительную характеристику, то, что он ранее к административной ответственности не привлекался, и считает возможным наложить на него административное взыскание … в виде штрафа в минимальном размере», – говорится в постановлении суда.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS