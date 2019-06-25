В Хмельницкой области оштрафовали двух депутатов

Суд в Полонном оштрафовал двух депутатов Понінківської поселкового совета ОТГ на 850 гривен. По информации пресс-службы суда, их признали виновными в несвоевременном представлении без уважительных причин декларации.

Согласно постановлениям суда, депутаты поселкового совета, нарушив требования части 1 статьи 45, части 1 статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», несвоевременно (один – 10 апреля, второй – 25 апреля 2018 года) и без уважительных причин подали на официальный веб – сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017 год.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

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