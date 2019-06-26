В Хмельницкой области пропала 17-летняя девушка

На Дунаєвеччині исчезла 17-летняя девушка. В полицию обратилась ее мать, жительница села Шатава, ведь дочь не была дома и не выходила на связь уже в течение трех дней. Об этом сообщают местные правоохранители на своей странице в Фейсбуке.

Женщина также сообщила, что она сразу в полицию не обращалась с сообщением о пропаже дочери, поскольку ранее уже теряла с ней связь на несколько дней за то, что она уходила из дома со своим парнем.

“Сразу в Дунаевецком отделе полиции были сформированы полицейские группы, которые объехали все возможные места нахождения девушки и в течение часа установили его место пребывания”, – рассказали в полиции.

Как оказалось, девушка вместе со своим 18-летним кавалером пешком по дороге направлялись в Черновцы, их зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные у автодороги. Полицейские встретили путешественников в селе Черновицкой области.

Правоохранители доставили девушку домой и вернули родителям. Однако, на следующий день она снова сбежала из дома со своим приятелем. На этот раз полицейские разыскали ее в Каменце-Подольском.

Правоохранители провели профилактическую беседу с девушкой, чтобы она в дальнейшем так делала, а родителям заявили, чтобы они уделяли больше внимания воспитанию своей дочери. Кроме того, на обоих родителей полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS