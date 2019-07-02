В Хмельницкой области утонули двое людей

Во время рыбалки в селе Иванковцы Деражнянского района утонул мужчина. Об этом говорится на сайте ГСЧС области.

Как рассказали в мчс, сообщение о том, что в с. Иванковцы на ставку вероятно утонул мужчина, поступило еще 30 июня. Пострадавшего искали спасатели и местные, но найти тело мужчины не удалось. 55-летнего жителя с. Иванковцы нашли только 1 июля. Тело погибшего направили на экспертизу пгт. Летичев.

“Проведено обследование водоема найдено тело затонувшей человека 1964 г.н. жителя с. Иванковцы, Деражнянского района”, – говорится в сообщении.

А в воскресенье, 30 июня, на пруду вблизи с. Великий Скнит вероятно утонул мужчина во время купания. В 20:35 водолазы КП «Славутская городская спасательно-водолазная служба» выехали на место происшествия. Погибшим оказался 19-летний житель с. Великий Скнит, временно безработный. Тело погибшего направили на экспертизу в г. Нетешин.

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