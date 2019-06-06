В Хмельницком больше «островков безопасности»

Проспект Мира в областном центре – одна из немногих улиц в городе, которая имеет четыре полосы движения. Именно здесь в 2017-м появился первый «островок безопасности» – напротив гимназии №2. Светофор здесь – с кнопкой вызова, пешеходы сами им управляют. Если не успевают перейти дорогу, останавливаются на «островке». Его водители замечают издалека – чем ближе к нему, тем уже становится дорога. Поэтому приходится притормаживать и не обгонять другие машины.

Островок расположен на центральной части дороги, огражден бортовым камнем высотой в 15 сантиметров. Обложен брусчаткой или заасфальтирован. Ширина «островка безопасности» – два, длина – около восьми метров. С обеих сторон знаки, сигнализирующие водителям о преграду, которую следует обходить стороной. Такие элементы безопасности дорожного движения есть не только на проспекте Мира. Во время капитального ремонта улицы Свободы здесь обустроили несколько таких «островков».

В дальнейшем обустраивать их планируют, прежде всего, на тех улицах, где четыре полосы движения. Это, в частности, улицы Шевченко и Прибугская.

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