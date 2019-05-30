В Хмельницком будут говорить о фестивальные стратегии

«Фестивальная мастерская» уже второй раз состоится в областном центре. Уникальное событие для художественной отрасли Украины продлится 13 и 14 июня в детской художественной школе и в Агентстве устойчивого развития «АСТАР». И соберет под одной крышей менеджеров, которые уже имеют опыт в фестивальной индустрии, а также новичков, которые хотят научиться создавать грандиозные события в своем городе и в стране.

В течение первого дня участники форума будут слушать лекционную часть. Второй день отведут под восьмичасовые практические занятия. Участники воркшопов будут поглощать знания об эффективном фестивальный менеджмент, сформируют концепции новых фестивальных проектов в Хмельницком. Три идеи получат финансирование из городского бюджета.

Андрей Зоїн, один из спикеров конференции, расскажет, почему фуд-корты являются важными на фестивалях. Он отмечает, что гастрономическая составляющая занимает второе место после музыкальной:

«За восемь лет еда стала едва ли не главной на фестивале. Поэтому мы будем рассказывать, как правильно высчитывать стратегию, какие тенденции сейчас модны и почему, например, одна еда не продается, а другая продается».

Особенностью форума будет презентация уникального аналитического исследования фестивального рынка Украины, которое ранее не проводили. Оно обнародует 15 интервью с менеджерами фольклорных, кинематографических, поэтических и исторических фестивалей страны.

Соорганизатор форума Олег Демчук рекомендует фестивальным менеджерам создавать неоднократные культурные события. Например, как «Oktoberfest» в Германии, который проводят в течение 200 лет. Он убежден, что хорошие фестивале в городе могут существовать, нужны только креативные идеи и деньги.

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