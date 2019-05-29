В Хмельницком дерево разбило сразу четыре припаркованных авто

В переулке Проездном в Хмельницком на четыре припаркованных легковых автомобиля упало дерево, частично перекрыв движение автотранспорта. Это произошло вчера вечером, 28 мая, сообщили в пресс-службе областных мчсников.

С помощью аварийно-спасательного оборудования бойцы оперативно разрезали и убрали ветки поваленного дерева из искореженных автомобилей, а также расчистили проезжую часть дороги.

Как отмечают спасатели, к счастью, обошлось без жертв.

Отметим, что для того, чтобы установить того, кто будет отвечать за причиненный ущерб, нужно выяснить относится ли дерево, которое упало, объекта благоустройства, если да, то к какому именно, и кто за него отвечает.

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