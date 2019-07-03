В Хмельницком из-за пожара из многоэтажки эвакуировали людей (ВИДЕО)

В Хмельницком во время пожара в квартире пятиэтажки спасли шесть человек, пятеро из которых – дети, еще 23 человека эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По данным спасателей, о пожаре сообщили 3 июля в 05:45. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Каменецкой. Немедленно на место происшествия были направлены спасатели 1 Государственного пожарно-спасательного отряда г. Хмельницкий.

Пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших сразу передали медикам «скорой» для оказания первой медицинской помощи.

Всего к тушению пожара привлекалось 18 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

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