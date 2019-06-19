В Хмельницком меняют остановки общественного транспорта

В Хмельницком по модернизации остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

“Принимая во внимание высокий риск дорожно-транспортных происшествий в предыдущем месте расположения остановки, завершено обустройство новой остановки общественного транспорта “Ул. Победы” на вул. Заричанской (направление движения к улице С. Бандеры)”, – рассказали в горсовете.

За средства частных предпринимателей современные павильоны построили на улице Проскуровского подполья, остановка “Педагогическая академия” (направление движения из города) и на улице Курчатова, остановка “Завод строительных материалов” (в обоих направлениях движения).

Также, для создания дополнительных удобств и на основании решения исполнительного комитета Хмельницкого городского совета № 25 от 10.01.2019 года «О предоставлении разрешения ПАО «Завод «ТЕМП» на устройство остановки для ожидания пассажирами общественного транспорта без установки торгового павильона по Староконстантиновском шоссе (направление движения в город) и размещения наружной рекламы», завершено обустройство остановки «Завод “Темп”» (направление движения в город).

Кроме этого, на завершающем этапе работы по обустройству конечной остановки «Вул. Верейского», что в микрорайоне Ружичная.

Напомним, в прошлом году в городе установлено четыре «умные» остановки, оснащенные электронными табло прогнозирования времени прибытия общественного транспорта, бесплатным Wi-Fi, розетками для подзарядки мобильного телефона. Проект реконструкции остановок общественного транспорта в Хмельницком стартовал с улицы Подольской. Первые две «умные» остановки установлены на остановках: “Поликлиника №1” (вул. Подольская, 52, направление движения из города) и “Поликлиника №1” (вул. Подольская, 65, направление движения в город). Потом еще на двух: “Вул. Нижняя Береговая” (ранее остановка называлась “Электроника”, ул. Бандеры, 7, направление движения в город), “Вул. Панаса Мирного” (на проспекте Мира, направление движения в город). Работа по обновлению остановок продолжается.

«Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета завершает изготовление проектно-сметной документации для обустройства мест под еще две “умные” остановки. Они появятся на улице Каменецкой – остановка “Парк Молодежный” (направление к ТРЦ “Оазис”) и на улице Панаса Мирного – остановка “Вул. Кармелюка” – рассказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи Сергей Шепурев.

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