В Хмельницком на месте бывшего кинотеатра возведут паркинг?

Центр областного центра. Узкие улочки с односторонним движением. В будни транспортом забиты обочины, тротуары и дворики старинных зданий. На праздники парковки в центральной части города становится вообще практически невозможным. Особенно сложно оставить машину на прилегающих к пешеходной зоны улицах Владимирской, Соборной, Грушевского и Проскуровского подполья.

«Бывает, надо несколько кругов сделать, чтобы найти место для парковки, – рассказывает хмельничанин Игорь. – А когда еще какие-то массовые гуляния на Проскуровской, то вообще – хоть пешком иди. Мы как-то парковались возле шестой школы на Свободе, а уже оттуда на Проскуровскую с детьми шли».

На одной из локаций центр города – улицы Проскуровского подполья – вскоре может появиться многоуровневый паркинг. Его планируют возвести на месте помещения бывшего кинотеатра «Мир». Об этом еще в феврале сообщил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин. Отметив, что интернет – один из вариантов модернизации.

Кинотеатр перестал функционировать в начале 90-тых годов. В тамошний зале некоторое время устраивали дискотеки, впоследствии – обустроили мебельный салон. В холле с одной стороны некогда располагалась телерадиокомпания «Контакт». С другой – от 1992 года и по сей день действует монотеатр «Угол».

С помещением кинотеатра длительное время существовала неопределенность. В коммунальную собственность города оно вернулось после решения Высшего хозяйственного суда в 2013 году. До этого здание от 1998 года была внесена в уставный фонд ООО «Муниципальная телерадиокомпания «Контакт».

Намерение строить паркинг подтверждают в городском управлении капитального строительства. Его руководитель Татьяна Полищук говорит: по замыслу сооружение будет п’ятиповерховою. Сейчас собирают предложения от проектных организаций, которые ранее имели отношение к возведению таких объектов.

«Поскольку сооружение социальная и будет служить потребностям города, – объясняет Татьяна Полищук, – мы ее рассматриваем также и как объект, что сможет себя софинансировать и перекрывать свои же хозяйственные нужды».

К разработке проекта перейдут сразу же после определения с источниками финансирования, поскольку в одном только городском бюджете средств на такой объект пока нет.

Здание бывшего кинотеатра в городе появилась в начале прошлого века, рассказывает краевед Игорь Байдак. До 20-х годов там действовало иллюзион «Оазис», где проходили выступления фокусников, акробатов, силачей и борцов. При советской власти зала национализировали и создали там «Кино им. Ленина». От 1945 до 1982 года в здании располагалась областная филармония, а в течение следующих 10 лет – кинотеатр «Мир».

Для Хмельницкого свойственна ситуация, когда старинное здание долго стоит заброшенной, а потом ее сносят, чтобы построить многоэтажку – считает Игорь Байдак. Беспокоит краеведа и судьба монотеатра «Угол». Сейчас таких художественных заведений в Украине всего три: в Днепре, Харькове и в Хмельницком.

Определить, куда именно переедет монотеатр «Угол», чиновники пока не берутся. Один из вариантов размещения для художественного заведения – помещения будущего паркинга.

«В пожеланиях к проектантов мы предусматриваем место для театра. К примеру, на верхних этажах, чтобы была хорошая панорама», – отмечает Татьяна Полищук.

В то же время в Хмельницком есть немало других помещений коммунальной собственности, где мог бы расположиться монотеатр. Среди таких чиновница называет городской дом культуры и Дворец творчества детей и юношества.

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