В Хмельницком начали строить новую велодорожку: где и какая она будет

В Хмельницком начались работы по выстеления велодорожки по улице Прибузькій площадью почти 2500 м2.

“Этот капитальный объект строительства, кроме выстеления пути для велосипедистов бесшовной плиткой, также предусматривает установление тротуара площадью 1500 м2”, – написал в Фейсбуке депутат городского совета Виталий Диденко.

Строительство велодорожки от улицы Староконстантиновское шоссе до улицы Каменецкой фактически соединит ‘Трудовую’ до ‘Олимпийской’, что дает возможность комфортно ездить на двухколесном без помех. Площадь велодорожки составит около 4000 м2 бесшовной поверхности.

“В дальнейшем планируем сделать сообщение от ‘Сілістри’ до ‘Темпа’ через Староконстантиновское шоссе и иметь выход на Прибузьку. Таким образом Хмельницкий будет иметь уже две полноценных ветки, которые можно будет назвать настоящими веломаршрутами”, – добавил Виталий Диденко.

В целом программа развития велоинфраструктуры включает установление еще более 1000 велопарковок по всему городу, чтобы кататься на двухколесном было удобно и безопасно.

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