В хмельницком парке ревітимуть бензопилы

22 июня в областном центре состоится международный кубок вальщиков леса. Подобное мероприятие в Хмельницком будет проходить впервые. Запланировано два его этапа: до 18.00 – украинский, потом – международный, где лучшие вальники из Украины смогут посоревноваться с лучшими вальниками мира.

Профессия лесоруба в Украине не очень популярна, рассказывают организаторы. При этом она – одна из самых опасных. Собственно, ради ее популяризации и было почти 10 лет назад начат конкурс.

«Кубок Shtill было начато в 2010 году. С 2014 года, в связи с трагическими событиями в стране мы приостановили проведение кубка. В прошлом году мы возродили это действо. Начали с Черновцов, а ключевая идея, когда мы вообще начинали это мероприятие, было проводить его каждый раз в новом городе. Так кубок уже состоялся в Буковеле, Львове, Тернополе, Черновцах, и в этом году мы привезем это действо в Хмельницкий», – рассказал представитель организатора конкурса Игорь Мельник.

За звание лучшего будут соревноваться четыре иностранных и 30 украинских команд. Все дисциплины кубке базируются на реальных операциях, которые лесорубы ежедневно выполняют во время своей работы. Единственная дисциплина, которая не включена в соревнования – непосредственное валки леса, поскольку ее невозможно реализовать непосредственно в городе. А так участники будут соревноваться в таких дисциплинах как замена цепи на скорость, точный рез, комбинированный рез и обрезка веток.

На последок организаторы сообщили: на конкурс приглашены не только вальники – драйва всему мероприятию добавят музыканты. Приглашены три группы – девичий рок-группа The Sixsters, а также хмельницкие «Stanza» и «мотор’ролла». Поэтому горожан, которые желают воочию увидеть соревнования вальщиков и послушать драйвовую музыку, 22 июня приглашают до парка Молодежного.

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