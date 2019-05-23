В Хмельницком подытожили работу волонтера Корпуса Мира

До Хмельницкого пожаловали представители Корпуса Мира США в Украине. Визит посвятили окончанию срока пребывания в городе добровольца этой организации Алана Янга.

По словам Хмельницкого городского головы Александра Симчишина, благодаря сотрудничеству с американским волонтером в городе удалось разработать концепцию изменений, связанных с экологией, бытовыми отходами, обучением директоров коммунальных предприятий.

«Я доволен нашим сотрудничеством. И надеюсь, она будет продолжаться. Хмельницкий всегда радушно будет встречать волонтеров Корпуса Мира. И не только потому, что наш город гостеприимный. А еще и потому, что мы убедились: наше сотрудничество может быть не декларативной, а результативной», – подытожил Александр Симчишин.

Директор Корпуса Мира в Украине Майкл Кетовер отметил: сейчас в Украине работает больше волонтеров от этой американской организации. А именно – 461 представитель почти во всех регионах государства. Корпус Мира воплощает несколько глобальных целей, важнейшие из которых – культурный обмен между двумя странами и работа с муниципалитетами. Майкл Кетовер высоко оценил работу Алана Янга и назвал его волонтером с большим опытом.

Доброволец Алан Янг находился в Хмельницком в течение трех лет. Больше всего работал над воплощением эко-проектов. В частности, над разработкой концепции мусороперерабатывающего завода. На родине человек в 2000 году основал компанию «Powers Young & Company», чтобы предоставить лучшие возможности некоммерческим организациям штата Аризона в планировании капитального развития, управлении и предоставлении консультаций.

Основной целью Алана Янга в Хмельницком стала работа над изменением имиджа города, ведь в представлении многих областной центр долгое время ассоциировался только с рынком. Именно Алан Янг инициировал идею проведения первого Форума экономического развития.

Кто станет следующим добровольцем Корпуса Мира в Хмельницком, пока неизвестно.

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