В Хмельницком появятся еще две «умные» остановки

Еще две “умные” остановки появятся в Хмельницком. Одна – возле ТРЦ “Оазис”, другая — на ул. Панаса Мирного, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Остановки за свой счет до конца лета установит житомирская фирма “Дозор Украина”, которая обеспечила хмельницких перевозчиков системой GPS-навигации.

“Умными” остановки называют за то, что они оборудованы информационным цифровым табло. Оно извещает пассажиров, за сколько минут прибудет троллейбус или маршрутное такси.

“В прошлом году таких остановок в городе появилось 4 — две на улице Подольской, по одной — на проспекте Мира и на улице Степана Бандеры за внебюджетные средства”, – рассказал заместитель городского головы Андрей Бондаренко.

Не “умная”, но новая остановка “Педакадемія” изменила место расположения и внешний вид. Здесь есть места для пассажиров, которые хотят присесть, и для тех, кому стоять удобнее. Вскоре появятся боковые стенки. На нее тоже не тратили деньги из городского бюджета.

“Из запланированных дополнительных остановок, которые обустраивают за средства предпринимателей, установлено уже две остановки и на протяжении июля завершат еще одну возле военного госпиталя. Они современные европейского образца”, – рассказал в. а. начальника управления транспорта и связи Сергей Шепурев.

Расходы на изготовление и установку трех остановок на себя взяли завод “Темп”, ФЛП “Ковальчук”, предприятие “Соломон”. Для них это дополнительная реклама и возможность расширить торговлю, а город экономит на этом до 60 тысяч гривен.

В прошлом году кроме 4-х “умных”, за внебюджетные средства установили 8 остановок. Всего в городе их 292, крайне требуют замены 30.

Еще две “умные” остановки появятся в городе Еще две “умные” остановки появятся в Хмельницком. Одна – возле ТРЦ “Оазис”, другая — на ул. Панаса Мирного. Их за свой счет до конца лета установит житомирская фирма “Дозор Украина”, которая обеспечила хмельницких перевозчиков системой GPS-навигации. “Умными” остановки называют за то, что они оборудованы информационным цифровым табло. Оно извещает пассажиров, за сколько минут прибудет троллейбус или маршрутное такси. В прошлом году таких остановок в городе появилось 4 — две на улице Подольской, по одной — на проспекте Мира и на улице Степана Бандеры. Опубликовано МТРК «Город» Вторник, 2 июля 2019 г.

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