В Хмельницком появились многоуровневые цветники

Установили их на улице Проскуровской, напротив кинотеатра им. Т. Шевченко. Комунальниці уже высадили в них сульфінії, каждый ярус (а их три) – другого цвета. Разноцветные цветы в горшках привезли до Хмельницкого из Львова. Процедура высадки растений и ухода за ними – достаточно хлопотный и длительный процесс.

Раньше таких многоярусных ваз на улицах города не было. Идею позаимствовали у соседей – подобные элементы отделки ландшафта есть за рубежом, а также в Украине – в Киеве, Львове, Тернополе.

Многоуровневые цветники установили как раз на тех клумбах, где некогда красовались топиарии. Зеленые фигуры не выдержали чрезмерного внимания хмельничан, которые садились верхом на растения и выщипывали их. Если сульфінії в трехъярусных горшках приживутся и не будут «мешать» вандалам, в городе их установят больше. В этом году коммунальное предприятие по зеленому строительству получило полмиллиона гривен из городского бюджета, чтобы заквітчати Хмельницкий.

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