В Хмельницком попрощались с депутатом и участником Революции Достоинства Сергеем Королюком

Хмельницкий попрощался с депутатом городского совета Сергеем Королюком. В октябре ему исполнилось бы 58 лет, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Умер Сергей Королюк в прошлую субботу, он не сумел побороть рак. Проститься с ним пришли родные, друзья. однопартийцы и неравнодушные горожане.

Коллеги и друзья вспоминают Сергея Королюка как настоящего патриота и героя, который всю свою жизнь боролся за Украину.

“Он положил свою жизнь за то, чтобы лучше жили жители Хмельницкого и не только. Это светлый человек, националист. Увы, смерть забирает лучших”, – говорит депутат облсовета Юрий Смаль.

Сергей Королюк работал в правоохранительных органах, затем вышел на пенсию. Был участником Революции Достоинства. В феврале 2014-го во время расстрелов на Майдане получил травмы. Лечился в Чехии. Впоследствии занимался волонтерской деятельностью и представлял интересы жителей в городском совете.

“Кажется, я знал этого человека всю жизнь. Таких очень мало в мире. Это очень искренний и порядочный человек, ни разу при нашем общении не беспокоилась о себе. Очень любила свой город и помогала людям. Это большая потеря для всего города и страны”, – добавляет городской голова Александр Симчишин.

Похоронили Сергея Королюка в родном селе Великая Калиновка Хмельницкого района.

Хмельницкий попрощался с Сергеем Королюком Хмельницкий попрощался с депутатом городского совета, свободовцем Сергеем Королюком. В октябре ему исполнилось бы 58 лет. Сергея Королюка коллеги и друзья вспоминают как настоящего патриота и героя, который всю свою жизнь боролся за Украину. Он был участником Революции Достоинства. В феврале 2014-го во время расстрелов на Майдане получил травмы. Лечился в Чехии. Впоследствии занимался волонтерской деятельностью и представлял интересы жителей в городском совете. Умер Сергей Королюк в прошлую субботу, он не сумел побороть рак. Похоронили Сергея Королюка в родном селе Великая Калиновка Хмельницкого района. Опубликовано МТРК «Город» Понедельник, 24 июня 2019 г.

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