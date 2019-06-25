В Хмельницком потерялся 5-летний мальчик

В Хмельницком сотрудники полиции в течение часа разыскали 5-летнего мальчика, который потерялся, пока его мама покупала в аптеке лекарства. Об этом сообщают в пресс-службе патрульных.

Отмечается, что событие произошло утром 25 июня. У 43-летней хмельничанки во время прогулки по улице Институтской исчез сын. Катаясь на самокате, мальчик разбил колено и мама зашла в аптеку, чтобы купить антибактериальный препарат. Пока женщина была занята выбором и расчетом на кассе, ребенок пропал.

“Правоохранители задействовали все возможные силы и средства на поиски малыша: осматривали дворы, подвалы, чердаки, опрашивали прохожих и работников заведений вокруг. С помощью видео с камер наблюдения удалось выяснить, в каком направлении направился мальчик. Оказалось, что он самостоятельно сел в троллейбус и проехал несколько остановок, после чего вышел и спрятался в многолюдном холле одного из госучреждений”, – рассказали в полиции.

Полученную информацию передали патрульным, которые находились неподалеку, и они вернули малыша матери.

Полиция Области призывает всех граждан! Если вы видите где-то малолетнего ребенка без сопровождения взрослых – не будьте равнодушными, сообщайте в полицию, ведь именно ваш звонок, возможно, спасет ей жизнь!

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