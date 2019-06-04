В Хмельницком продолжается акция “Подари смартфон ребенку без родителей”. Ее ввели, чтобы облегчить коммуникацию в обществе выпускникам интернатных учреждений. Закончится акция 25 июня праздником с вручением смартфонов детям, которые мечтают о собственном гаджет.

Акцию проводит «Фонд помощи нуждающимся» для того, чтобы дальше передать смартфоны в пользование детям сиротам старшего возраста, которые выпускаются из интернатных учреждений, так сказать, во взрослую самостоятельную жизнь.

“Исходя из того, что современные подростки много общаются через интернет, используя гаджеты, то отсутствие гаджета у подростка – означает, что он выпадает из общего информационного и коммуникативного потока жизни. Системы интернет-платежей, получение банковских карт, других финансовых продуктов в почти всех банковских учреждениях и тому подобное. Все это уже является неотъемлемой частью жизни современного молодого человека”, – объясняют организаторы.

Согласно законодательству Украины, дети сироты не могут до наступления совершеннолетия (18 лет) самостоятельно распоряжаться средствами, которые им начисляет государство. Поэтому они оставлены возможности общаться так же, как их сверстники за помощью смарт гаджетов и, не смотря на неоднозначное влияние гаджетов на детей и подростков – выпадают из общей системы общения.

Гаджеты собирают через специальные опломбированные контейнеры, которые размещены в магазинах ЧИП за адресами вул. Герцена, 17 (слева от Приватбанка), вул. Свободы, 48 (напротив сервис центра Облэнерго), вул. Соборная, 15 (напротив ЦНАПу), вул. Староконстантиновское шоссе, 2/1Б (ТЦ Агора).

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