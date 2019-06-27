В Хмельницком продолжается операция «Пешеход»

Напомним, с 1 апреля на территории Украины начался комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Пешеход», цель которого предотвратить гибель и травмирование пешеходов на дорогах страны. Сейчас идет практический этап мероприятий, который продлится до конца июня.

На этот раз патрульные выбрали локацию на улице Шевченко. Полицейские проводили профилактические беседы с пешеходами, нарушающими Правила дорожного движения, вручали им информационные памятки, настаивая на неукоснительном соблюдены правил и привлекали пешеходов к административной ответственности.

Отметим, что с начала проведения акции «Пешеход» на территории обслуживания управления патрульной полиции в Хмельницкой области патрульные привлекли к административной ответственности более 600 пешеходов, которые нарушили ПДД.

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