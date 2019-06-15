В Хмельницком продолжаются ремонты придомовых территорий

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

Из последних – это новые дворы с парковкой на Прибузькій, 44, міжквартальна дорога с тротуарами в Раково (от Майборського к Героям АТО) и новый современный двор с зелеными зонами, эко-парковкой и тротуарами на Староконстантиновском шоссе, 12.

Новые тротуары также построили на Водопроводной (возле УВК 10), Хотовицького (возле УВК 6), Проскуровского подполья, Репина. Завершили также новый тротуар на Староконстантиновском шоссе до Первого Паркового.

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У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

У Хмельницькому тривають ремонти прибудинкових територій

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