В Хмельницком продолжаются ремонты придомовых территорий

Из последних – это новые дворы с парковкой на Прибузькій, 44, міжквартальна дорога с тротуарами в Раково (от Майборського к Героям АТО) и новый современный двор с зелеными зонами, эко-парковкой и тротуарами на Староконстантиновском шоссе, 12.

Новые тротуары также построили на Водопроводной (возле УВК 10), Хотовицького (возле УВК 6), Проскуровского подполья, Репина. Завершили также новый тротуар на Староконстантиновском шоссе до Первого Паркового.

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