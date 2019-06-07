В Хмельницком пройдет Международный фестиваль моноспектаклей

С 8 по 12 июня в Хмельницком будет проходить Международный фестиваль моноспектаклей “Відлуння”. В этом году в наш город приедут актеры из семи стран, которые представят хмельницком зрителю девять спектаклей.

Фестиваль создан в 1999 году и с того времени собирает ценителей моноискусства. Художественное событие имеет цель ознакомить широкий зрительский общественность с лучшими достижениями в области мирового театрального моноискусства, побудить развитие этого жанра в Украине и содействия более активной интеграции украинского театра в европейский культурный контекст.

Этот фестиваль является единственным от Украины членом Международного форума монотеатра при МИТ, ЮНЕСКО, в который входят только десять фестивалей со всего мира.

Основателем этого фестиваля Нина Мазур, она же президент – художественный руководитель. Директор фестиваля – руководитель и актер монотеатра “Кут” Владимир Смотритель.

Финансирование фестиваля осуществляется при поддержке Хмельницкого городского совета.

Всех участников награждают дипломами в определенных номинациях, согласно тайному решение экспертной группы и памятными призами.

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